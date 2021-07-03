Масалитин: мы дошли до крайней точки — русские люди болеют против своей сборной

Известный футболист и тренер, ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался на счет ситуации вокруг должности главного тренера сборной России.

«Отставка Черчесова уже напрашивается. Если у сборной нет результата, нет игры, то, конечно, стоит менять тренера.

Если мы хотим перемен, то возглавить команду должен иностранный специалист. Нас еще Хиддинк в 2008 году предупреждал, что наш футбол идет по наклонной, если мы не сделаем необходимые выводы. Вот это и произошло. Если мы хотим остаться на этом же уровне без развития, то тогда нужен отечественный.

Мы дошли уже до крайней точки, футбол уже не то, что не интересен, а люди начинают болеть против сборной. Русские люди против сборной, потому что наша сборная не показывает того футбола, вообще ничего не показывает. Это не то, что не патриотично, просто люди уже настроены так, видят, куда футбол катится, и на нашу сборную уже не интересно смотреть», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее журналист Василий Уткин «Газете.Ru» на посту тренера сборной России.