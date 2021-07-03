Фетисов жестко раскритиковал запрет купальников российских синхронисток

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов раскритиковал решение оргкомитета токийской Олимпиады запретить российским синхронисткам выступать в купальниках, на которых изображен медведь, передает ФАН.

«Это недоработка нашего спортивного руководства. Мы сами разрешили обращаться с собой подобным образом. Ущемлены наши спортсмены, страдают граждане России. Круче ерунды не придумать — Международным олимпийским комитетом попран сам смысл международного спорта», — сказал Фетисов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские атлеты не могут выступать под национальным флагом. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, отечественные спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко высказалась о ситуации с запретом изображения медведя на купальниках синхронисток из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).