Гол и передача Кучерова принесли «Тампе» третью победу в финале Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» в третьем матче финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Монреале на арене «Белл-центр», завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Тайлер Джонсон, также отличились Ян Рутта, Виктор Хэдман, Блейк Коулман и Никита Кучеров. Также в активе россиянина результативная передача. У хозяев шайбы забросили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок.

«Молнии» увеличили отрыв в серии до четырех побед — 3-0. Четвертая встреча пройдет 6 июля. В случае необходимости дополнительные встречи пройдут 8, 10 и 12 июля.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил президенту США Джо Байдену заключить пари на исход финальной серии Кубка Стэнли.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 3-й матч

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

0:1 — Рутта (Палат, Хедман) — 01:52

0:2 — Хедман (Кучеров, Чирелли) — 03:27 (5x4)

1:2 — Дано (Уэбер) — 11:16

1:3 — Кучеров (Палат, Чернак) — 21:40

1:4 — Джонсон (Жозеф, Савар) — 23:33

2:4 — Судзуки (Питри, Кофилд) — 38:04

2:5 — Джонсон — 55:19

3:5 — Перри (Галлахер, Шьяро) — 55:58 (6x5)

3:6 — Коулман (Гудроу) — 56:48 (en)