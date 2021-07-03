Сборная Перу по пенальти обыграла Парагвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Перу в серии послематчевых пенальти переиграла команду Парагвая в 1/4 финала Кубка Америки.

Встреча, прошедшая в бразильской Гоянии на стадионе «Олимпико Педро Лудовико», в основное время завершилась со счетом 3:3. В составе перуанцев дубль оформил Джанлука Лападула, также отличился Йосимар Йотун. У парагвайской команды мячи забили Густаво Гомес, Хуниор Алонсо и Габриэль Авалос.

На 45+3 минуте защитник команды Парагвая Гомес был удален за вторую желтую карточку. На 85-й минуте полузащитник сборной Перу Андре Каррильо также покинул поле за второй «горчичник».

В серии 11-метровых ударов точнее оказались перуанцы — 4:3.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Кубка Америки сборная Перу сыграет с победителем встречи Бразилия — Чили. Матч пройдет в городе Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча» в ночь на 7 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии обыграла команду Колумбии на Кубке Америки, забив на десятой добавленной минуте.