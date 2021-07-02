Защитник сборной Англии: перед матчем с Украиной мы готовы и сосредоточены

Защитник сборной Англии Харри Магуайр поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 против украинской команды.

«Победа над Германией? Это был прекрасный день, но мы пока ничего не сделали, — цитирует Магуайера официальный сайт УЕФА.

Магуайр заявил, что для Англии победа над Германией добавит уверенности, но впереди еще много сложностей и надо полностью сосредоточиться на Украине. Защитник отметил, что все видели матчи Евро и считает, что, если не играть на высоком уровне, то можно вылететь с турнира, потому психологически англичане будут готовы и сосредоточены.

«Они верны хорошим принципам. Им нравится выстраивать комбинации, играть. В атаке у них есть опасные игроки — Ярмоленко, который играет за «Вест Хэм». Так что это хорошая команда с хорошей структурой. Игра в Риме? Там будет гораздо тише. Фанаты на «Уэмбли» были невероятны, атмосфера была наэлектризована. Но это мотивирует нас одержать победу и вернуться на «Уэмбли», чтобы сыграть в полуфинале», — сказал Магуайер.

Сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:1). Подопечные Андрея Шевченко вышли из группы с третьего места, имея в активе три очка. 3 июля в Риме украинцы встретятся со сборной Англии в четвертьфинале турнира. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Ранее украинский футболист заявил, что надеется увидеть матч Украина — Россия.