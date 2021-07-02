Лопырева: команда не оправдала надежд болельщиков, но я за Черчесова

Известная телеведущая и посол Международной федерации футбола (ФИФА) Виктория Лопырева высказалась о критике главного тренера сборной России после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Я за Черчесова в этой ситуации. У нас любят уничтожать. Да, команда не оправдала надежд болельщиков, и это очевидно. Но Станислав Саламович не скрывается от СМИ и не исключает своей отставки. Буквально пару минут назад закончилась 2,5-часовая пресс-конференция, на которой главный тренер отвечал на разные вопросы, в том числе очень неудобные. Я расстроена выступлением сборной, но отношение к Станиславу Саламовичу у меня не изменилось», — передает слова Виктории «Спорт-Экспресс».

Напомним, Черчесов провел первую пресс-конференцию после выступления на чемпионате Европы — 2020, в котором сборная России выиграла один групповой матч из трех возможных и не смогла выйти в-плей-офф. Россияне потерпели поражения от бельгийцев (0:3) м датчан (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее журналист Нобель Арустамян заявил, что Черчесов попросил вырезать фрагмент из своего интервью.