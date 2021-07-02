Хабиб назвал главных фаворитов Евро-2020

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, кто должен выиграть Евро-2020.

«Я выберу две команды: Бельгия и Англия. У них очень молодые, очень хорошие команды. Может, Англия чуть менее сыгранная с этим составом. Но я считаю, что англичане и бельгийцы — фавориты этого чемпионата», — сказал Хабиб в сториз Instagram 433.

На чемпионате Европы — 2020 завершилась стадия 1/8 финала. По ее итогам определились все пары четвертьфиналистов.

Бельгия — Италия (2 июля, Мюнхен), Швейцария — Испания (2 июля, Санкт-Петербург), Украина — Англия (3 июля, Рим), Чехия — Дания (3 июля, Баку).

Все матчи 1/2 финала и финал пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 между украинцами и национальной командой Англии.