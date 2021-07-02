Комментаторы «Матч ТВ» ответили на критику члена совета директоров «Спартака»

Спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на слова члена совета директоров московского «Спартака» Кирилла Клейменова о том, что на «Матч ТВ» говорят «жаль», когда красно-белые забивают.

«Новый независимый член совета директоров дал комментарий. Хоть раз было такое на канале? Что за бред?» — написал Генич в Twitter.

Его коллега Дмитрий Шнякин прокомментировал твит словами: «Феноменальный бред». Шнякин также опубликовал отдельный пост в своем Telegram-канале: «Говорил и буду, что у «Матч ТВ» достаточно косяков. Всегда есть за что поругать и похвалить. А отхватить аргументированной критики — вообще супер. Но меня корежит от концентрированного бреда про наш труд. Слова Клейменова — это не столько бред, сколько популизм. Плюнуть ядом в коммов «Матч ТВ» и/или рассказать, как «Спартак» притесняют — и вот посыпались баллы от кб-фанатов».

Как отмечается на официальном сайте «Спартака», новый член совета директоров красно-белых будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

Ранее сообщалось, что Кирилл Клейменов раскритиковал комментаторов «Матч ТВ».