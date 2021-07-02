Украинским игрокам напомнили, что нужно давать интервью на государственном языке

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень в Facebook напомнил украинским спортсменам о требовании давать интервью на государственном языке.

Напомним, после победы над Швецией (2:1) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 игрок национальной команды Артем Довбик дал комментарий СМИ на русском языке.

Примечательно, что после этой же встречи на русском разговаривал защитник Александр Зинченко. Также во время игры было слышно, как главный тренер украинской команды Андрей Шевченко давал своим игрокам указания на русском языке.

Сборная Украины вышла из группы с третьего места, обыграв Северную Македонию (2:1) и потерпев поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1).

3 июля в Риме украинцы встретятся со сборной Англии в четвертьфинале турнира. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой выразила недовольство тем, что футболисты национальной команды дают интервью на русском языке.