Актер Назаров в стихах спародировал Черчесова

Известный российский актер Дмитрий Назаров сделал пародию на главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Уйти в отставку, опозорив строй большой страны доверчивой? Как можно?

Я за себя готов стоять горой, во мне найти изъяны очень сложно.

Меня Россия много лет ждала, вы б все мои победы посчитали,

В СССР за все мои дела Звезду Героя раньше выдавали.

Таких, как я, положено любить. За что меня ругают в интернете?

Я не могу как тренер вечно быть за пятку Игнашевича в ответе.

За них за всех играть я не могу. Хотя, могу.

Но в силу атлетизма смотрюсь я несолидно на бегу.

А я фундаментален, как харизма. Я все им рассказал и показал,

Что оборона — лучше, чем атака, я даже на доске им рисовал, где прятаться от страшного Лукаку!

За что меня ругают, не пойму? Мы ж разгромили даже финнов страшных!

А группу проиграли потому, что этот Евро... Евро — не домашний!» — говорится в стихотворении Назарова, которое он выложил в своем инстаграме.

Напомним, 30 июня состоялось заседание технического комитета РФС, на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о решении оставить Станислава Черчесова главным тренером сборной России.