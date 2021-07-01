Агент Гурцкая: я плохо понимаю, почему Черчесова оставили у руля сборной

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о решении оставить Станислава Черчесова главным тренером сборной России. Гурцкая считает, что футбол в России находится в «летаргическом сне». Он отнес свои слова к сборной России и клубному футболу.

«Черчесов же должен был выступить на пресс-конференции перед СМИ после прилета, где он бы отвечал на вопросы от журналистов, а не выступать перед техническим комитетом. Он должен был собрать пресс-конференцию, на которую бы позвал условно не Рабинера, со своим пресс-секретарем, а позвать тех, кто его критикует и задает тяжелые вопросы. Возможно, тогда градус со сборной спал бы. А сейчас градус только накаляется. Я плохо понимаю, почему Черчесова оставили у руля сборной. Как можно с такой формулировкой оставить человека. Он не справился, провалил, но остается», — цитирует Гурцкая Sport24.

Напомним, 30 июня состоялось заседание технического комитета РФС, на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал новость о его возможном возвращении в сборную России в качестве главного тренера.