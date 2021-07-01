Чемпион России по шахматам заявил, что Бельгия победит Италию одним уколом

Двукратный чемпион России по шахматам Евгений Томашевский поделился ожиданиями от предстоящих четвертьфинальных матчей чемпионата Европы по футболу — 2020. Шахматист считает, что вывеска Франция — Испания была бы более яркой, чем Швейцария — Испания, но отмечает, что история сказки на Евро должна присутствовать.

«У Испании очень сильная команда, она недооценивалась весь турнир. Не знаю, почему к испанцам есть некоторое скептическое отношение. Там нет сейчас суперзвезд, но есть очень высокий средний уровень игроков. Если испанцы сыграют в свой футбол, избегут ненужных привозов, они выиграют в районе 3:1», — сказал Томашевский «Советскому спорту».

Также чемпион по шахматам высказался о предстоящем матче Бельгия — Италия. Томашевский считает, что эта пара — самая интересная из всех четвертьфинальных противостояний, так как между собой встретятся две звездные команды. По его мнению, итальянцы превосходят бельгийцев по качеству игры, но он не исключает, что в очном матче бельгийцы смогут решить исход на индивидуальном мастерстве. Также Томашевский отметил, что итальянцы играют хуже без поддержки своих болельщиков.

«Де Брейне и Эден Азар могут не сыграть? Думаю, здесь могут применить дезинформацию. Не удивлюсь, если сыграют оба. Правда, не уверен, насколько нынешний Азар полезен для сборной Бельгии, учитывая, как он играл в «Реале». Де Брейне, да, в любой момент может сделать разницу.

Будет вязкая позиционная игра, стороны будут друг друга прощупывать. Если Италия не сможет получить преимущество за счет командой игры, тогда на первый план выйдет индивидуальное мастерство. А сумма индивидуального мастерства у Бельгии повыше. Думаю, голов будет мало, и Бельгия выиграет, нанесет важный укол в нужный момент», — сказал Томашевский.

Напомним, матч Бельгия — Италия состоится 2 июня в Мюнхене. Также в этот день сыграют Швейцария и Испания в Санкт-Петербурге.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал фаворитов четвертьфинальных пар Евро-2020.