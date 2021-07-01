Канчельскис назвал фаворитов четвертьфинальных пар Евро-2020

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о четвертьфинальных парах Евро-2020. Он назвал команды, которые, по его мнению, являются фаворитами противостояний.

«Бельгия — Италия — самое интересное противостояние. Для меня фавориты бельгийцы. У них очень хороший контроль мяча, кроме того, Азар набирает былую форму. И Де Брейне будет играть – по составу у Бельгии креативных футболистов побольше, чем у итальянцев. Да, Италия – команда неплохая, ровная, но у них нет сильных исполнителей, как у Бельгии. Кроме того, думаю, Бельгия будет играть с итальянцами не так, как с Португалией. Несмотря на вывеску, игра будет осторожная. Соперники понимают, какая ответственность на них ложится.

В паре Швейцария — Испания фавориты, конечно, испанцы, они сильно прибавляют по ходу турнира и очень хорошо выглядит. Но это же плей-офф, одна игра — и кто-то вылетает. Проиграли голландцы, французы. Думаю, что после матча с Хорватией испанцы немного призадумаются и будут играть осторожнее.

Датчане — фавориты в матче с Чехией, они поймали кураж после победы над Россией 4:1. Они играют хорошо и в свое удовольствие, у них все получается. Но чехи будут сражаться, игра будет интересная, открытая и зрелищная», — сказал Канчельскис «Газете.Ru».

Специалист отметил, что на данной стадии цена ошибки очень велика. Он полагает, что, по крайней мере, в дебютах матчей все соперники будут действовать аккуратно, а вот ближе к концовкам мы увидим открытый футбол.

«Все, наверное, в первых таймах будут осторожничать — ошибаться нельзя, и никто не побежит сломя голову атаковать и пресссинговать. Будут смотреть на соперника, возможно, будут идти в позиционные атаки. Но в футбол играют 90 минут, и пока силенки есть, все будут сражаться и играть. А когда сил становится меньше, начинаются ошибки и проблемы — из этого происходят голы и результат. Конечно, в матчах 1/8 финала было отдано много сил и эмоций. Тот, кто сейчас лучше готов функционально и психологически, тот и будет выигрывать», — заключил Канчельскис.

Ранее Канчельскис заявил, что у Украины мало шансов в противостоянии с Англией на Евро-2020.