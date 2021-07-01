Волосожар рассказала, как новорожденный сын прошел с ней весь «Ледниковый период»

Двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» рассказала, как отличаются ее дети — четырехлетняя Анжелика и месячный Теодор.

«Анжелика была и остается активным ребенком. Малышкой она без конца молотила ножками, куда-то бежала, что-то суетилась, делала. Активно проводила время даже уже в коляске.

Теодор более спокойный, если у него не болит животик, он сыт, то спит спокойно, меня не беспокоит. Мне кажется, он в этом очень похож на меня. Терпеливее, спокойнее, я думаю, это уже проявляются черты характера.

Еще будучи в животе, Теодорчик тренировался и выступал на «Ледниковом периоде» и терпел все мои прыжки и подвыподверты», — пошутила Волосожар.

Также фигуристка рассказала, как справлялась с двумя маленькими детьми, когда ее супруг Максим Траньков уезжал на сборы в Сочи вместе с парой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«Первые две недели были очень сложными, но меня выручали две помощницы, а также моя мама. Старались разделять обязанности: кто-то берет на себя Теодора, кто-то — Анжелику… Нужно еще немного времени, и быт точно наладится.

Сейчас я понимаю, насколько сложнее быть мамой двоих детей. Если бы это знание было у меня, когда только родилась Анжелика! Тогда я вскакивала по поводу и без, а могла ведь спокойно спать (смеется). Сейчас, когда засыпает один ребенок, просыпается другой, и одной очень сложно. Хорошо, что вернулся Максим, он берет Лику на себя.

Она папина дочка, всегда скучает по нему, когда он не дома. Так что, когда Макс возвращается, она буквально не слезает с него», — рассказала Волосожар.

Ранее олимпийская чемпионка призналась, что хотела бы отдать дочь в группу Тутберидзе, чтобы та была рядом с отцом.