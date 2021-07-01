«Тампа» установила клубное достижение в финале Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» впервые в своей истории повел 2-0 в финальной серии Кубка Стэнли.

В ночь на 1 июля «молнии» на домашнем стадионе «Амали-Арене» одержали победу над «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Энтони Чирелли, Блейк Коулман и Ондржей Палат, а российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 42 броска. У гостей шайбу забросил Ник Судзуки.

Первая игра, которая прошла в Тампе, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В той игре дубль и результативную передачу записал себе в актив форвард Никита Кучеров.

За последней 20 лет одиннадцать клубов начинали финальную серию со счетом 2-0, девять из них в итоге становились обладателями Кубка Стэнли.

Третья встреча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет в Монреале в ночь на 3 июля. Начало — в 03.00 мск.

Ранее сообщалось, что обладателем приза «Визина Трофи», который вручается лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ, стал канадский голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери.