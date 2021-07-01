Широков резко высказался о членах технического комитета РФС

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков раскритиковал членов технического комитета Российского футбольного союза (РФС) после заседания, на котором оценивалась работа Станислава Черчесова во главе национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«В техническом комитете сидят люди, которым далеко за сто. Вы хоть одного молодого назовите. Там есть хоть один человек, который работал в последние 20 лет? Эти люди просто не понимают, что происходит в российском и мировом футболе.

Говорят о низком качестве игроков – а их кто-то готовит? Люди, которые сидят в техкомитете, пишут регламенты или одобряют их. Наши игроки готовятся с их подачи. Так пускай они с себя и спросят.

Члены этого комитета давно должны были сидеть на пенсии. Этот орган должен уйти и оставить российский футбол в покое.

Новый тренер не успеет поставить игру к матчу с Хорватией? А сейчас она настолько поставлена, что нам просто некуда деваться, кроме как занять первое место», – приводит слова Широкова «СЭ».

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

На заседании технического комитета работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной.

Ранее экс-главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев задался вопросом, стоит ли готовиться к Хорватии после такого решения техкомитета РФС.