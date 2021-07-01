Месси получил статус свободного агента

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси с 1 июня считается свободным агентом. Срок соглашения футболиста с испанской «Барселоной» подошел к концу.

На данный момент официального подтверждения, что стороны продлили договор не было.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде.

Сейчас Месси находится в расположении сборной Аргентины, которая выступает на Кубке Америки — 2021. Аргентинцы пробились в четвертьфинал, где сыграют с национальной командой Эквадора. Матч состоится 4 июня. Стартовый свисток прозвучит в 4.00 мск.

Ранее экс-нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О назвал имя «нового бога» после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.