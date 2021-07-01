Широков сравнил техкомитет РФС со «Смехопанорамой»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором оценивалась работа Станислава Черчесова во главе национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Черчесов уже пять лет говорит, что игроки плохие, а он делает все возможное. Давно уже нам это в головы вдалбливают. Тогда вопрос к этому техкомитету: кто этих футболистов не подготовил? С себя и должны спросить. Но там, видимо, плохие тренеры. А техкомитет — хороший. Им на всех лет 700? Вся прогрессивная молодежь собралась.

По уровню самоотдачи и близко не может быть вопросов. Главный тренер сказал, что ее было меньше, чем на домашнем чемпионате мира? Может, он себя имел в виду? Все сводится к тому, что футболисты виноваты. Они ведь не смогли воплотить в жизнь гениальную мысль наставника.

Раньше была передача — «Смехопанорама». Сегодня этот технический комитет выдал именно это. И на исполкоме будет то же самое. На основании чего Черчесову выдали кредит доверия? В Голландии провал — вылет из 1/8, а для нас четвертое место — это просто плохое выступление. Они тренера увольняют, а у нас считается, что можно продолжить», — приводит слова Широкова «Чемпионат.com».

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев сравнил Станислава Черчесова с тренером сборной Франции Дидье Дешамом.