Глава федерации баскетбола Белоруссии назвал негодяями фанатов с бело-красно-белыми флагами

Глава Белорусской федерации баскетбола (БФБ) Максим Рыженков высказался о болельщиках белорусской команды, которые на арене поддерживали национальную команду на женском чемпионате Европы — 2021.

«Настоящим болельщикам не надо никаких политических акций и никаких политических ситуаций, чтобы болеть за свою команду. Те, кто ищет политику, конечно, разрабатывали план. Кто о том, как команду отговорить от игры, были планы чуть ли не предоставления убежищ для наших спортсменов, кто бы хотел остаться и не играть за команду. Это вообще глупость.

Были вопросы в отношении того, как болеть так, чтобы команда споткнулась и не играла вообще. А потом, когда команда начала позитивно играть, наши недруги поняли, что их тактика ущербна. Команда уверенно идет вперед. После этого они взяли тактику другую – будем болеть за команду и кричать, что они молодцы. Но вы уже сделали свой выбор. Вы показали, какие вы настоящие патриоты. На самом деле вы откровенные негодяи», – приводит слова Рыженкова «Беларусь 5».

На женском чемпионате Европы по баскетболу сборная Белоруссии заняла 4 место, проиграв в матче за бронзу бельгийкам.

Во время встречи группового этапа против испанских баскетболисток полиция вывела болельщиков Белоруссии с бчб-флагами за пределы арены.

Ранее сообщалось, что Минск лишили права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе.