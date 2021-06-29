Глава МИД Германии проиграл своему британскому коллеге ящик пива после матча Евро

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и его германский коллега Хайко Маас поспорили о том, чья сборная победит в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

«Как насчет небольшого пари, Доминик Рааб? Ящик пива для победителя матча Англия — Германия», — написал в Twitter глава МИД Германии.

«Мы ставим ящик пива от пивоварни Big Smoke Brew. Вперед, Англия!» — парировал Рааб.

Напомним, сборная Англии обыграла немцев со счетом 2:0. У победителей забитыми мячами отметились: Рахим Стерлинг с передачи Люка Шоу и Гарри Кейн после результативного паса Джека Грилиша.

Английская сборная встретится в четвертьфинале с победителем пары Швеция – Украина. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало встречи в 22.00 мск.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат Европы – 2020. 1/8 финала.

Англия – Германия – 2:0

Голы: 1:0 — Стерлинг (75); 2:0 — Кейн (86).

Ранее сообщалось, что национальная команда Англии не пропустила в четвертом матче подряд на Евро.