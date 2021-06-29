Очевидец рассказала, как пьяная тренерша оскорбляла юных спортсменок
Елена Пономарева, ставшая очевидцем того, как тренер из Саратовской области Татьяна Слугина заставляла юных гимнасток делать шпагат на верхней полке поезда, рассказала подробности этого инцидента.
«Она зашла в очень сильном опьянении, в очень сильном. Начала сразу говорить: «Вы дебилки, вы ничего не соображаете». Начала их также оскорблять, говорила: «Вы у меня сейчас сядете на вторую полку и будете сидеть там до конца, пока мы не приедем, твари неблагодарные, даже спасибо не сказали за медали». Я считаю, что этот человек не имеет права преподавать и тренировать детей», — приводит слова женщины НТВ.
Поезд следовал по направлению Адлер — Челябинск. Юные гимнастки ехали домой, в Саратовскую область, со всероссийских соревнований. Две воспитанницы Слугиной заняли призовые места.
Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, как тренер Татьяна Слугина заставляет юную гимнастку делать шпагат в поезде.