Союзу биатлонистов России разрешили вернуть цвета флага на логотип

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Союзу биатлонистов России (СБР) использовать логотип организации в цветах триколора на летнем чемпионате мира, который пройдет с 25 по 29 августа в чешском Нове-Месте.

«В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой.

Добиться ее нам помогла дружеская поддержка Олимпийского комитета России и министерства спорта России, которые оказали нам полную юридическую, экспертную и финансовую помощь для подачи иска в CAS», — приводит слова главы СБР Виктора Майгурова официальный сайт организации.

Функционер заявил, что СБР вела переговоры с IBU с момента введения ограничений Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Это важный прецедент — от подобных ситуаций не застрахована ни одна российская спортивная федерация, и опыт СБР может оказаться полезным кому-то из наших коллег», — отметил Майгуров.

17 декабря 2020 года CAS признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу Всемирному антидопинговому агентству (WADA) достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее CAS подтвердил запрет на использование «Катюши» на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.