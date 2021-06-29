Дубль и передача Месси помогли Аргентине обыграть Боливию в Кубке Америки

Сборная Аргентины крупно обыграла команду Боливии со счетом 4:1 на Кубке Америки — 2021.

Дублем в составе сборной Аргентины отметился футболист сборной Аргентины Леонель Мессии. Также за команду Аргентины отличились Алехандро Гомес и Лаутаро Мартинес. В составе Боливии мяч забил Эрвин Сааведра.

Сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места, набрав 10 очков. Также в 1/4 финала из группы A вышли Уругвай (7), Парагвай (6) и «Чили» (5). Боливия заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка, и завершила участие в турнире.

Кубок Америки должны были принять Колумбия и Аргентина. В мае Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) лишила Колумбию права на проведение турнира из-за массовых протестов в стране. В конце месяца организация объявила, что Аргентина также не сможет принять матчи. Причиной стала пандемия коронавируса.

Кубок Америки --2021. Группа A.

Боливия — Аргентина — 2:1

Голы: 0:1 — Гомес, 6; 0-2 — Месси, 33; 0:3 — Месси, 42; 1:3 — Сааведра, 60; 1:4 — Мартинес, 63.

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