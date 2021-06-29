Президент украинской партии: кайфовали от того, что бельгийцы рвали москалей

Президент политическая партии Украины «Руха» Григорий Козловский высказался о стартовом матче сборной России против Бельгии на чемпионате Европы — 2020.

Мы с Олегом Смалийчуком кайфовали от того, что бельгийцы рвали москалей. Это была тема нашего разговора. Не хочу говорить о «Карпатах», поскольку к ним не имею к никакого отношения. Пусть о них говорят те, кто за них отвечает. А я несу ответственность за «Рух». Кстати, с нами футбол смотрел президент «Луго». Академия у нас хорошая, поэтому люди и тянутся. Есть что показать, – цитирует Козловского Tribuna.com Украина.

Напомним, в Санкт-Петербурге сборная России уступила бельгийцам со счетом 0:3 в стартовом матче чемпионата Европы — 2020.

Россияне не сумели выйти из группы, заняв четвертое место в группе B с тремя очками. Россия обыграла финнов со счетом 3:0, а также уступила сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ранее Олег Саленко заявил, что некоторые высказывания Черчесова несовместимы с постом наставника сборной.