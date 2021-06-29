Саленко заявил, что некоторые высказывания Черчесова несовместимы с постом наставника сборной

Экс-нападающий сборной СССР Олег Саленко поделился мнением о перспективах главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Саленко считает, что карьера Черчесова в сборной закончилась. По его мнению, на пост наставника национальной команды нужно звать иностранного специалиста.

«Некоторые высказывания Стаса про своих футболистов несовместимы с постом главного тренера. Это же твои игроки: защищай их, бери на себя ответственность! Я к Черчесову хорошо относился, когда мы вместе выступали за сборную, но как можно так опускать своих ребят? Ты бы лучше вратаря нашел! В России что, вратари закончились? Оба не прыгучие, не выигрывают ни навесы, ничего. В общем, надо много чего менять — и голкиперов, и защиту, и все остальное», — цитирует Саленко Metro.

Напомним, сборная России заняла последнюю строчку в группе B на чемпионате Европы — 2020, набрав три очка. Подопечные Станислава Черчесова обыграли финнов (1:0) и потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ранее экс-нападающий сборной СССР осудил Черчесова за некорректные высказывания в адрес игроков.