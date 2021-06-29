Хорватский футболист ушел с поля в одних трусах после матча с Испанией

Сборная Хорватии проиграла испанцам со счетом 3:5 в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Хорватский полузащитник Милан Бадель ушел с поля в одних трусах, отдав свои шорты и футболку фанатам. Так он выразил им благодарность за поддержку во время матча. Бадель провел игру на скамейке запасных.

Милан Бадель является игроком итальянского футбольного клуба «Дженоа». В минувшем сезоне за свою команду он забил один гол и отдал четыре голевые передачи, приняв участие в 30 матчах итальянской Серии А.

Напомним, что хорватские футболисты отыгрались со счета 1:3 за три минуты до конца добавленного к основному времени матча, однако после этого дважды пропустили в первом дополнительном тайме.

Сборная Хорватии в группе D заняла второе место. Подопечные Златко Далича потерпели поражение от сборной Англии (0:1), сыграли вничью с Чехией (1:1) и обыграли шотландскую команду (3:1).

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о разнице в классе между сборными России и Хорватии.