Ловчев назвал трусами игроков, пасующих назад

Экс-защитник сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал полузащитника сборной Испании Педри после его автогола в матче с Хорватией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

«В мое время были тренеры, которые запрещали отдавать пасы назад. Суть футбола — забить мяч в ворота, которые находятся впереди. Сейчас много катают, отдают вратарю, как Зобнин. И такая игра — показатель трусости, перестраховки. Их боженька наказал — теперь они так делать не будут, — приводит слова ветерана Telesport.

Хавбек испанцев на 20-й минуте отдал пас назад, после которого вратарь Унай Симон не справился с обработкой и мяч оказался в сетке ворот.

Матч закончился победой Испании со счетом 5:3. У испанцев отличились Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта, Ферран Торрес, Альваро Мората и Микель Оярсабаль. У номинальных хозяев поля голы на счету Мирослава Оршича, Марио Пашалича, а также автогол забил хавбек испанцев Педри.

Испания сыграет в четвертьфинале с победителем пары Франция – Швейцария.

Чемпионат Европы – 2020. 1/8 финала.

Хорватия — Испания — 3:5.

Голы: 1:0 — Педри, 20; 1:1 — Сарабия (38); 1:2 — Аспиликуэта; 1:3 — Торрес (77); 2:3 — Оршич (85); 3:3 — Пашалич (90+2); 3:4 — Мората (100); 3:5 — Оярсабаль (103)

Ранее сообщалось, что Бельгия с минимальным счетом победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020.