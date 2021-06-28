В РФС отложили доклад Черчесова по итогам Евро

Заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС) перенесено. На этом мероприятии должен был выступить с докладом по итогам чемпионата Европы — 2020 главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Завтра заседания технического комитета не будет, его перенесли. И в очном режиме он тоже не будет. Когда и во сколько, станет известно завтра», — приводит слова члена комитета Михаила Гершковича РБК.

Источник издания в РФС уточнил, что перенос заседания связан с эпидемиологической ситуацией в Москве. Другой источник добавил, что заседание, скорее всего, пройдет в режиме офлайн.

Ранее сообщалось, что Михаил Гершкович рассказал, как пройдет обсуждение итогов выступления России на Евро.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).