Стронгмен Кокляев объяснил, почему Моргенштерн конфликтует с бойцом Шлеменко

Реакция бойца смешанного стиля (ММА), экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко на высказывания и действия рэпера Моргенштерна, была живой и вызвала отклик у многих, разделяющих чувства спортсмена. Именно поэтому рэпер заявил о своем возможном бое со Шлеменко — такое мнение выразил известный спортсмен, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев.

«Бой Моргенштерн — Шлеменко — это просто комический фарс со стороны рэпера. Сегодня он несознательной, не повзрослевшей разумом и не окрепшей нравственно молодежи еще больше вызовет к себе симпатию. Как же, он Шлеменко бросил вызов! Он Хабибу Нурмагомедову сказал, что нужно запретить ММА! Смотрите, как грамотно построена его пиар-компания. Думаю, что Алишер очень грамотный в этом плане парень, он целит в самые болевые точки. Это информационная атака — при этом, я уверен, что когда Шлеменко отреагировал на Моргенштерна в соцсетях, сразу же Алишеру или его команде пришла в голову мысль бросить ему вызов. Наверное, они просто растянули удовольствие.

Почему он вызвал именно Шлеменко? Потому, что Сашина реакция получила больше всего поддержки и у взрослого поколения, и отчасти у молодежи. Моргенштерн его в какой-то момент спровоцировал, это такой ход. Современный сценарный план. Я не думал, что именно Моргенштерн ему сделает вызов, полагал, что будет кто-то другой из этой категории артистов, более спортивный. Но, кроме Niletto и Джигана, я в этой среде не вижу способных что-то сделать в октагоне или в ринге», — сказал Кокляев «Газете.Ru».

Моргенштерн и Шлеменко не раз обменивались репликами через СМИ. Очередные высказывания рэпера вызвали бурную реакцию в спортивном сообществе — сначала он предложил запретить ММА, а затем заявил, что готов выйти на бой против Шлеменко за гонорар в $20 млн.

Ранее Михаил Кокляев предложил Моргенштерну записать трек о том, как он вызвал Александра Шлеменко на бой.