Боец ММА Минаков заявил, что Моргеншерн очень грамотно себя пиарит

Эксклюзив
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Виталий Минаков победил Антонио Силву на турнире Fight Nights Виталий Минаков победил Антонио Силву на турнире Fight Nights
Виталий Минаков победил Антонио Силву на турнире Fight Nights
ToFight.Ru

Известный российский боец смешанного стиля (ММА), четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал заявление рэпера Моргенштерна о том, что он готов за $20 млн сразиться с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко. Минаков констатировал, что пиар-стратегия рэпера прекрасно реализуется.

«Он очень грамотно себя пиарит. К сожалению, ему удается то, что он задумывает в плане продвижения своего бренда и себя лично. К этому можно относиться только с иронией. В целом, я ничего хорошего не вижу в том, что на сегодняшний день ему уделяется такое большое внимание, он не несет ничего созидательного и хорошего ни для молодежи, ни для культуры, ни для телевидения. Хайпожор, который олицетворяет все самое негативное и примитивное — как раз все то, что у него на лице нарисовано. Мне печально оттого, что его очень много обсуждают», — сказал Минаков «Газете.Ru».

Моргенштерн и Шлеменко ранее неоднократно обменивались острыми выпадами в адрес друг друга через СМИ. При этом сам Шлеменко признался «Газете.Ru», что до определенного времени не знал о существовании таккого человека, а узнал лишь тогда, когда к нему стали обращаться за комментариями по громким высказываниям рэпера.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не знает кто такие Моргенштерн и Александр Шлеменко.