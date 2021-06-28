Боец ММА Минаков заявил, что Моргеншерн очень грамотно себя пиарит

Известный российский боец смешанного стиля (ММА), четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал заявление рэпера Моргенштерна о том, что он готов за $20 млн сразиться с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко. Минаков констатировал, что пиар-стратегия рэпера прекрасно реализуется.

«Он очень грамотно себя пиарит. К сожалению, ему удается то, что он задумывает в плане продвижения своего бренда и себя лично. К этому можно относиться только с иронией. В целом, я ничего хорошего не вижу в том, что на сегодняшний день ему уделяется такое большое внимание, он не несет ничего созидательного и хорошего ни для молодежи, ни для культуры, ни для телевидения. Хайпожор, который олицетворяет все самое негативное и примитивное — как раз все то, что у него на лице нарисовано. Мне печально оттого, что его очень много обсуждают», — сказал Минаков «Газете.Ru».

Моргенштерн и Шлеменко ранее неоднократно обменивались острыми выпадами в адрес друг друга через СМИ. При этом сам Шлеменко признался «Газете.Ru», что до определенного времени не знал о существовании таккого человека, а узнал лишь тогда, когда к нему стали обращаться за комментариями по громким высказываниям рэпера.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не знает кто такие Моргенштерн и Александр Шлеменко.