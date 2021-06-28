Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» назвал форварда сборной Португалии самозванцем

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил игру португальца Жоау Фелиша в матче Евро-2020 против Бельгии, передает Goal.

Португальцы проиграли со счетом 0:1.

«Фелиш — самозванец. Ты выходишь на поле, страна рассчитывает на тебя. Ну попади в ворота. Сколько он стоит? £100 млн? На месте Роналду я бы гнался за ним по раздевалке. Фелиш и Фернандеш просто сводили меня с ума», — сказал Кин.

На групповом этапе португальцы выиграли у Венгрии (3:0), проиграли Германии (2:4) и сыграли вничью с французами (2:2). Сборная Бельгии заняла первое место в группе B, набрав девять очков в трех матчах. Бельгийцы обыграли сборные России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0). Португальская команда расположилась на третьей строчке группы F, имея в активе четыре балла.

Ранее экс-игрок лондонского «Арсенала» Иан Райт раскритиковал игрока сборной Португалии Криштиану Роналду.