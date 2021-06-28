Шлеменко сравнил Моргенштерна с наркоторговцем

Известный российский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко раскритиковал рэп-исполнителя Моргенштерна за показуху и заявил, что он своими композициями оказывает негативное влияние на детей.

«Я не скажу, что дети к нему тянутся, какая-то часть да. Мне кажется, тянутся к нему дети брошенные, обделенные вниманием. У нас разные семьи бывают, и проблемные дети бывают. Я начал присматриваться — не хочу никого обидеть, но дети, которые им интересуются, в основном, проблемные. А другие дети все понимают. Почему дети? Очень просто, они — как белый лист бумаги. Появился такой персонаж, который показывает им якобы красивую жизнь, поет песенки дебильные. И, конечно, есть те, кто ведется. Тем более, это все происходит через смартфоны, контроль родителей над этим уменьшен. А дети все впитывают как губки. Родители могли упустить момент, не уследили, и этот персонаж подкрался. Поверьте мне, взрослым он не зайдет. Потому что взрослые уже понимают, что это, кто это, и уж точно не будут на него смотреть без улыбки. Как еще смотреть на человека с тремя шестерками, с наколками на лице», — сказал Шлеменко «Газете.Ru».

Спортсмен высказался о недавнем жесте Моргенштерна, когда тот перевел крупную сумму на счет больного ребенка и призвал подписчиков последовать своему примеру. Шлеменко убежден, что это является лишь самопиаром.

«Про его благотворительность — это глупости. Вот представьте, что наркоторговец переведет деньги больному ребенку и будет это афишировать, при этом тысячи детей продолжат погибать от наркотиков. Точно так же и этот персонаж. Призывая употреблять наркотики, занимаясь пропагандой, скольких детей он загубил. При этом помог одному ребенку — просто смешно. Для этого и делается, чтобы были потом разговоры: вот, мол, я переслал больному ребенку 10 миллионов, спас одного. А сколько тысяч детей ты погубил? Вот так надо ставить вопрос. Тем более, когда человек взял, снял с себя последнюю рубаху и пожертвовал — это одно. А здесь он пафосно выкинул деньги, и об этом знают все. Думаю, в этом цель и была, это однозначная показуха», — заключил Шлеменко.

Ранее Шлеменко рассказал, как возникла его неприязнь к Моргенштерну.