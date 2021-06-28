Заведено уголовное дело по факту смерти футболиста ЛФЛ

Дмитрий Челышев, один из руководителей клуба Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) «Браавос», рассказал о том, что по факту смерти футболиста заведено уголовное дело, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне звонил следователь. Я там не был, но рассказал ему про процесс заявок. Нас три человека, которые управляют команды. Так как меня на том матче не было, то поехал другой человек в полицию на допросы. Дело завели, конечно», — сказал Челышев.

Президент ЛФЛ Александр Смирнов утверждает, что футболиста не было в заявке на матч.

Ранее бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов объяснил смерть 17-летнего игрока на матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве. По его словам, исходя из заявлений очевидцев, можно сделать вывод, что у футболиста произошла внезапная остановка сердца.