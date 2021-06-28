Широков заявил, что Черчесов должен покинуть пост тренера сборной России

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков считает, что тренер национальной команды Станислав Черчесов должен покинуть свой пост.

«Я не вижу причин оставлять Черчесова. Наша команда разве прогрессирует? Нет. Разве какие-то молодые игроки при нем развиваются? Нет. Хорошо, хоть Сафонову, Дивееву дали шанс. Просто уже из-за того, что делать нечего, приходится ставить. А то вообще заклюют», — передает слова Широкова Telegram-канал «Футбольный Биги».

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы B на чемпионате Европы — 2020, набрав три очка. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российские футболисты смогли забить лишь два мяча в трех матчах, при этом пропустив семь.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о выступлении национальной команды на чемпионате Европы — 2020.