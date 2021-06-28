Бельгия вышла в четвертьфинал четвертого крупного турнира подряд
Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 и вышла в четвертьфинал четвертого крупного турнира подряд, информирует Sports.ru.
До этого бельгийская команда становилась участником 1/4 финала на ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018. Стоит отметить, что лишь на мундиале в России подопечным Роберто Мартинеса удавалось перешагнуть порог четвертьфинальной стадии.
Напомним, что встреча Бельгия — Португалия прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол был забит в концовке первого тайма — Торган Азар с передачи Томаса Менье открыл счет в матче.
За выход в полуфинал континентального первенства бельгийцы поспорят со сборной Италии.
Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.
Бельгия — Португалия — 1:0
Гол: 1:0 — Азар Т., 42.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее сборная Чехии обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:0).