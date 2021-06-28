Бывший врач «Спартака» объяснил смерть игрока на матче ЛФЛ в Москве

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов объяснил смерть 17-летнего игрока на матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве.



По его словам, исходя из заявлений очевидцев можно сделать вывод, что у футболиста произошла внезапная остановка сердца.

«Я как бывший сотрудник скорой помощи в составе реанимационной бригады десятки раз оказывал такого рода реанимационные мероприятия. К сожалению, реанимация, даже если ты профессионал и приехал на хорошо оснащенном реанимобиле, не всегда проходит успешно. Мы должны понимать, что те минуты и секунды, которые есть до приезда скорой помощи, чаще всего рдеющие.

У нас нет медицинских подробностей, но, безусловно, ситуация похожа на ту, что была с Эриксенем», — заявил Вартапетов в интервью «Чемпионату».

Ранее очевидец трагедии в ЛФЛ заявил, что игрок умирал на руках его друга.