Бельгия сыграет с Италией в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

Встреча прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма — Торган Азар с передачи Томаса Менье открыл счет в матче.

Таким образом, подопечные Роберто Мартинеса вышли в четвертьфинал континентального первенства, где сыграют с командой Италии.

Эта встреча состоится в Мюнхене на стадионе «Альянс Арена» 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.



Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Бельгия — Португалия — 1:0

Гол: 1:0 — Азар Т., 42.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сборная Чехии обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:0).