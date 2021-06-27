Кокорин заявил, что эвакуированный спорткар не принадлежит ему

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин высказался об инциденте со спортивным автомобилем, который был эвакуирован в центре Москвы из-за отсутствия номеров. По информации СМИ, в багажнике автомобиля лежало шесть разных номеров. Во время фиксирования нарушения сотрудниками ГИБДД в машине самого Кокорина не было.

«Я удивился, когда увидел фото и подпись, что машина принадлежит мне. Я продал ее два года назад и никакого отношения к ней не имею», — цитирует Кокорина »Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что машина футболиста была переоформлена на его мать. Александр аннулировал учет, чтобы не платить штрафы. Также сообщается, что Кокорин ездил без страховки.

В январе 2021 года Кокорин стал футболистом «Фиорентины». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер €5 млн. В Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал Кокорина «ходячим по полю инвалидом».