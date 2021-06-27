Колосков заявил, что у российских футболистов нет шансов попасть даже в чемпионаты Восточной Европы

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о вероятности подписания контрактов российских игроков с клубами европейских чемпионатов.

«Если у кого-то и были планы уехать в Европу, то их придется отменить. Никто себя не проявил, чтобы заинтересовать другие клубы. Уверен, даже ни одна страна Восточной Европы не возьмет наших футболистов. Спроса на игроков нет», — цитирует функционера Sport24.

Колосков считает, что в Европу могут взять только Дивеева благодаря фразе, что Лукаку его ничем не удивил, но по игровым качествам российский защитник не тянет уровень топовых чемпионатов.

«Венгры, австрийцы — посмотрите как там люди играют в футбол, для них это праздник. А у нас каждый раз мучения. Но для того, чтобы получать удовольствие от игры, нужно долго и упорно тренироваться. А у нас футболисты ленивые. Холанд тренируется 20 часов в неделю, а наши футболисты 20 часов в месяц. Вот и весь секрет колоссальной разницы в классе», — сказал Колосков.

Ранее бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс поделился впечатлениями от выступления российской сборной на чемпионате Европы — 2020.