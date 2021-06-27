Бразильский защитник заявил, что Россия могла выступить лучше на Евро-2020

Бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс поделился впечатлениями от выступления российской сборной на чемпионате Европы — 2020.

«Я думаю, ваша сборная могла выступить лучше. Команда хорошая. Конечно, с Бельгией было тяжело тягаться, это сильный соперник. Но другие две сборные по классу и по уровню игры, мое мнение, вас не превосходили. Поэтому можно было ожидать и побед. Сборная России наделала много шума на чемпионате мира — 2018, громко о себе заявила. И мне казалось, что можно надстроить тот успех, но этого не произошло», — передает слова Фукса официальный сайт ЦСКА.

Также Бруно считает, что сейчас в футболе любая команда может обыграть другую команду. Исход матчей решают незначительные детали. Поэтому, по словам Фукса, Россия в будущем может добиться значимой победы.

Напомним, сборная России заняла четвертое место в группе B на чемпионате Европы — 2020, набрав три очка. Россияне одолели финнов (1:0), но потерпели поражения от сборных Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

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