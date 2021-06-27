Самедов: не скажу, что бельгийцы восхитили меня на групповом этапе

Известный футболист, бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Евро-2020, которые состоятся в воскресенье, 27 июня. В частности, он высказался о противостоянии сборных Нидерландов и Чехии.

«После вчерашних матчей предсказывать очень тяжело. Перед игрой Уэльс — Дания я говорил, что шансы 50 на 50, но датчане вынесли соперников. Италия должна была побеждать в основное время, в итоге дожала австрийцев в овертайме. Голландия — фаворит, но и чехи непростые ребята. Думаю, матч закончится в дополнительное время», — сказал Самедов.

Он отметил, что допускает появление на поле игроков московского «Спартака» — голландца Квинси Промеса и чеха Алекса Крала. Самедов подчеркнул, что оба фуболиста являются боевыми единицами в обоймах своих сборных.

Говоря о встрече Бельгии и Португалии, Александр затруднился назвать фаворита. Вместе с тем, он заметил, что не испытал восхищения от игры бельгийцев на групповой стадии.

«Вполне возможно, что Бельгия и Португалия раскроются и будут показывать суперфутбол. Не могу сказать, что бельгийцы меня восхитили на групповом этапе — видимо, играли не в полную силу. Португальцы им точно не уступают ни в чем, если судить по тому, что было в группе. Но здесь предсказывать результат еще сложнее», — констатировал Самедов.