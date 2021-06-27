Комментатор Стогниенко заявил, что находится в шоке после смерти партнера по команде ЛФЛ
Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал смерть футболиста на матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ). Погибший игрок был его партнером по команде «Браавос».
«Я уже два месяца не играю. Был в апреле на паре матчей. Мне пока ничего особо неизвестно. Я нахожусь в шоке. Как я понял, команда омолодилась. У нас было много таких ветеранов, как я. До капитана пока дозвониться не получается.
Знаю ли я умершего футболиста? Нет. Может быть, он недавно появился в команде. Это реально большая трагедия», — приводит слова Стогниенко «СЭ».
Ранее сообщалось, что 26 июня в матче Любительской футбольной лиги (Юго-Запад) умер футболист.
Президент лиги Дмитрий Смирнов подтвердил эту информацию. Он заявил, что произошло примерно то же самое, что было с Кристианом Эриксеном в матче Дания — Финляндия на чемпионате Европы — 2020.