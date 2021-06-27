Экс-врач «Спартака» заявил, что у погибшего футболиста, скорее всего, был инфаркт

Экс-врач московского «Спартака» Лю Хуншэн высказался о смерти игрока Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) во время игры.

«Если встреча проходила вечером, значит причина была не в столичной жаре. Скорее всего, это инфаркт. Человек не мог переносить физические нагрузки, от них и остановилось сердце. Не было медицинского контроля. Это стандартная недосмотренность. Человеку перед занятиями спортом нужны медицинские просмотры», — приводит слова бывшего врача красно-белых «СЭ».

Также врач сравнил степень опасности для здоровья футболистов на любительском и профессиональном уровнях.

«На любительском уровне все еще опаснее, чем на профессиональном. Они же не постоянно играют и нагружаются. Редкие нагрузки хуже отражаются. Ко мне много клиентов обращается, я сам играю на любительском уровне, но всем говорю, что нужно за здоровьем следить», — сказал доктор Лю.

Напомним, что 26 июня в матче Любительской футбольной лиги (Юго-Запад) умер футболист.

Президент лиги Дмитрий Смирнов подтвердил эту информацию. Он заявил, что произошло примерно то же самое, что было с Кристианом Эриксеном в матче Дания — Финляндия на чемпионате Европы — 2020.

Ранее известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко заявил, что находится в шоке после смерти партнера по команде ЛФЛ.