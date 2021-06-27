Талалаев заявил, что решения Черчесова были слишком сырыми, а варианты — неопробованными

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о работе Станислава Черчесова во главе национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Решения в плане стратегии и тактики на каждый матч обсуждать не готов, поскольку мы не знаем внутренних вводных – прежде всего состояния футболистов.

Возможно, некоторые решения были слишком сырые, а варианты — неопробованные. Все должно быть более наигранно, потому что именно из-за ненужных ошибок, вызванных отсутствием этой наработанности, сборная и погорела», — цитирует наставника «Ахмата» «СЭ».

Также специалист добавил, что тренерских идей было достаточно, но не хватило их отработки. В сборной России такое случается нередко.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.

Ранее Андрей Талалаев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче сборной России с Данией на Евро.