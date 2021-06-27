Российский рэпер Баста заявил, что на Евро болеет за Украину

Российский рэпер и промоутер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, признался, что на чемпионате Европы — 2020 болеет за сборную Украины.

«Сейчас болею за сборную Украины. Украина показала просто удивительную игру, респект и уважуха Шеве, конечно. Видно, что много сил и интеллекта потрачено, вообще — много горящих сердец. Посмотрел сборную России...» — сказал музыкант на Youtube-канале украинского рэпера Киевстонера.

На групповом этапе Евро-2020 украинские футболисты проиграли командам Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1), а также переиграли Македонию (1:0). Сборная заняла третье место в турнирной таблице квартета C.

В 1/8 финала выходят две лучшие команды из каждой группы и четыре из шести лучших третьих мест. Украинцы опередили Словакию и Финляндию по показателю разницы забитых и пропущенных мячей и попали в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

В первом раунде плей-офф чемпионата Европы — 2020 сборная Украины сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет 29 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Ранее сообщалось, что вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву хочется, чтобы Швеция проиграла Украине в матче 1/8 финала Евро-2020.