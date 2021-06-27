Экс-тренер «Мюнхен-1860» заявил, что Кварацхелия из той же плеяды, что Рибери и Роббен

Бывший тренер немецкого «Мюнхен-1860» Денис Бушуев высказался о будущем хавбека казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии и форварда московского «Спартака» Джордана Ларссона.

«Конечно, могу представить Хвичу в Бундеслиге. Он из той же плеяды футболистов, что Роббен или Рибери. Он мог бы играть в первой пятерке клубов чемпионата Германии, так как у него есть сумасшедшая техника и заряженность на ворота. Таких игроков становится меньше в Германии, так что Хвича мог бы здесь играть.

Ларссон в дортмундской «Боруссии»? Думаю, у этого клуба не только швед из «Спартака» на карандаше, а еще 10–20 игроков не хуже качеством. Все будет зависеть от цены», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

В прошлом сезоне чемпионата России Кварацхелия принял участие в 23 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан до 2023 года. В минувшем розыгрыше РПЛ швед провел 28 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Джордан Ларссон может перейти в немецкий «Вольфсбург».