Бронзовый призер ЧМ-2017 по легкой атлетике погиб в автокатастрофе

Бронзовый призер чемпионата мира — 2017 в беге на 400 м Абдалела Харун погиб в автокатастрофе, сообщает Twitter World Athletics.

Спортсмен выступал за национальную команду Катара. В 2016 году он на дистанции 400 м побеждал на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике. В том же году он соревновался на Олимпийских играх в Рио, на которых добрался до 1/2 финала.

Спринтеру было 24 года. Детали аварии пока не известны.

Ранее сообщалось, что умер экс-тренер ЦСКА и участник Великой Отечественной войны Сергей Шапошников.

Шапошников является участником Великой Отечественной войны. Он был призван в 1941 году. С 1944 года являлся инструктором военно-физкультурного отделения Армейского Дома Красной Армии. Также с 9 по 16 августа 1945 года участвовал в боях с Японией. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Бывшему футболисту было 98 лет.