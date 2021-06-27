Болельщица, виновная в массовом завале на «Тур де Франс», объявлена в розыск

Оргкомитет веломногодневки «Тур де Франс» инициировал розыск болельщицы, из-за которой случился массовый завал велосипедистов на первом этапе «Большой петли», информирует De Telegraaf.

Серьезные травмы получил 21 гонщик. Отмечается, что жандармерия французского Финистера объявила о возбуждении расследования в связи с нанесением травм ввиду нарушения правил безопасности.

Напомним, на первом этапе «Тур де Франс» произошел массовый завал по вине одной из болельщиц. Она не заметила приближающихся велосипедистов при попытке показать картонную табличку с надписью в камеру. Итогом невнимательности стало столкновение с немецким велосипедистом из команды Jumbo-Visma Тони Мартином. За падением Мартина последовал массовый завал пелотона.

Инцидент произошел за 45,7 километров до финиша. Яша Сюттерлин (DSM) вынужден был сняться с гонки из-за данного происшествия. Участниками массового завала стали по меньшей мере три десятка велогонщиков Об этом сообщает пресс-служба «Тур де Франс» в своем Twitter.

Победу в этой гонке одержал велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жюлиан Алафилипп. Пострадавший в завале словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma пришел к финишу третьим.

Первый этап «Тур де Франс» проходит между «Брестом» и «Ландерно». Протяженность трассы — 197,8 км.

Ранее российский велогонщик команды ССС Team Ильнур Закарин попал в завал на 11-м этапе веломногодневки и был вынужден сняться с гонки «Тур де Франс» из-за перелома ребра.