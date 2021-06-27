Хоккеист «Вегаса» играл в плей-офф НХЛ с переломом ноги

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Алек Мартинес рассказал, что играл в Кубке Стэнли 2021 года с переломом ноги.

«В клубе великолепный медицинский штаб. Я не смог бы сделать это без врачей. Они невероятно работали, чтобы дать мне возможность выйти на лёд и сражаться вместе с ребятами. Большое им спасибо», — передает слова Мартинеса журналист Джесси Грейнджер в Twitter.

В полуфинальной серии «Вегас» проиграл «Монреалю» со счетом 2:4. В решающей серии «Монреаль» встретится с «Тампой-Бэй». Первая встреча финала Кубка Стэнли пройдет в Тампе 29 июня. Дальше игры состоятся 1, 3 и 6 июля. В случае необходимости дополнительные встречи пройдут 8, 10 и 12 июля.

Ранее вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Витек Ванечек рассказал, как в самолет команды попала молния, когда игроки направлялись в Нью-Йорк на матч регулярного чемпионата против «Айлендерс».