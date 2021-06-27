Боец UFC Ган заявил, что хотел устроить в поединке с Волковым войну в стойке

Французский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сирил Ган высказался о победе над россиянином Александром Волковым в главном поединке турнира UFC Vegas 30.

Ган победил единогласным решением судей.

«Я очень, очень доволен выступлением. Потому что Волков для меня один из лучших бойцов дивизиона. Я подрался с ним, одержал победу. Я счастлив. План на бой был воевать, устроить войну в стойке. Он тоже отлично показал себя», — сказал Ган.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В профессиональной карьере Волков принял участие в 42 поединках, в которых одержал 33 победы и потерпел девять поражений. В последнем бою россиянин победил техническим нокаутом представителя Нидерландов Алистара Оверима. Спортсмен занимает пятую строчку рейтинга тяжеловесов UFC.

В активе Гана девять побед в девяти поединках. В феврале 2021 года он одержал победу над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком единогласным решением судей.

Ранее Волков уступил Гану в главном бою турнира в Лас-Вегасе.